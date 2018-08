Macrolotto Zero, aggiudicati i lavori per medialibrary e mercato coperto

Sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori per la realizzazione del mercato metropolitano coperto con annessa un’area a verde nell’ex fabbrica Forti tra via Giordano e via Bonicoli della medialibrary e spazio coworking nel complesso produttivo dell’ex fabbrica Pieri in via Pistoiese, nell’ambito del Progetto di Innovazione Urbana (PIU), con cui l’Amministrazione comunale intende riqualificare l’area del Macrolotto Zero.

Al termine di lunghe e complesse procedure di gara, dovute all’ampia partecipazione di imprese da tutta Italia ai due bandi pubblicati dal Comune di Prato nel marzo scorso (in tutto 265 domande di cui 226 per il mercato coperto e 39 per medialibrary e coworking, con traltiva documentazione da controllare per l’ammissione), l’appalto per il mercato metropolitano è andato alla ditta Laudante Costruzioni di Perugia per un totale complessivo di €1.079.543, mentre la Vespignani Costruzioni di Pistoia si è aggiudicata i lavori per medialibrary e spazio coworking per un totale complessivo di € 2.102.450. Adesso sono in decorrenza i tempi di legge per gli eventuali ricorsi. «Siamo alla fase finale dell’affidamento dell’appalto di un’opera strategica per tutta la città, che riqualificherà il Macrolotto Zero portandovi delle funzioni pubbliche – commenta l’assessore all’Urbanistica e Opere pubbliche Valerio Barberis – Un progetto che fin da subito ha visto impegnata questa Amministrazione comunale per fare dell’area il quartiere creativo dell’area metropolitana, un polo di attrazione per l’arte, la cultura, il settore moda e l’audiovisivo».

E’ stato inoltre approvato il progetto esecutivo per l’area playground tra via Giordano, via Colombo e via Da Verrazzano, con un investimento di quasi 2 milioni di euro. Ecco come saranno ripartiti gli spazi:

area destinata a piazza pavimentata su via Giordano con resine colorate ed attrezzata con elementi di arredo urbano, pensata come punto di socializzazione e sosta; potrà essere all’occasione spazio utilizzabile per mostre, eventi e spettacoli essendo dotata di illuminazione modulabile.

su via Giordano con resine colorate ed attrezzata con elementi di arredo urbano, pensata come punto di socializzazione e sosta; potrà essere all’occasione spazio utilizzabile per mostre, eventi e spettacoli essendo dotata di illuminazione modulabile. area destinata a skate park anch’essa pavimentata in resine colorate. A margine dello skatepark ed integrato funzionalmente con questo grazie ad una gradinata di perimetrazione sorgerà l’unico “edificio” del progetto, un piccolo locale in muratura destinato ad accogliere i servizi igienici ed un locale di deposito a disposizione delle attività sportive presenti;

anch’essa pavimentata in resine colorate. A margine dello skatepark ed integrato funzionalmente con questo grazie ad una gradinata di perimetrazione sorgerà l’unico “edificio” del progetto, un piccolo locale in muratura destinato ad accogliere i servizi igienici ed un locale di deposito a disposizione delle attività sportive presenti; area destinata a campo di calcetto realizzata con idonea finitura superficiale colorata;

realizzata con idonea finitura superficiale colorata; area destinata al fitness rivestita superficialmente da una pavimentazione smorzacaduta in gomma colorata in funzione delle attrezzature sportive previste nelle varie zone;

rivestita superficialmente da una pavimentazione smorzacaduta in gomma colorata in funzione delle attrezzature sportive previste nelle varie zone; area verde caratterizzata dalla presenza del grande Leccio mantenuto e dalla nuova piantumazione di tre querce rosse, tre frassini e tre aceri per realizzare una superficie boscata con alberi caducifogli in grado di garantire la corretta ombreggiatura nel periodo estivo e la possibilità di poter comunque sedere nello spazio verde anche in inverno quando è invece da privilegiare il corretto irraggiamento solare.

L’obiettivo del PIU, finanziato con oltre 6 milioni dalla Regione Toscana e oltre 2 milioni e 200mila euro di investimento da parte del Comune, è infatti portare vivibilità e sostenibilità in uno dei quartieri più importanti del distretto produttivo pratese.

