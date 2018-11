Duathlon Città di Prato, i divieti stradali in occasione della gara multidisciplinare

Domenica 4 novembre si svolgerà, per la prima volta in città, una gara di Duathlon, la manifestazione multidisciplinare che comprende una prova di corsa, una di ciclismo e un’ultima prova di corsa: il tutto senza interruzioni. La partenza sarà alle 12 in viale Galilei.

Sono previsti provvedimenti temporanei di viabilità nella zona di Viale Galilei, fra piazza del Mercato Nuovo e ponte Datini, con modifiche al percorso delle linee urbane.

Dalle ore 15:00 del giorno 03 NOVEMBRE 2018 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 20:00 del giorno 04 NOVEMBRE 2018, nel sotto indicato piazzale siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

Piazzale del Ponzaglio:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI e/o IN TUTTA L’AREA, eccetto i veicoli dell’organizzazione della manifestazione, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l’esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell’evento, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli dell’organizzazione della manifestazione, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l’esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell’evento, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione.

L’intera area interessata dalla manifestazione dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Viale Galileo Galilei, all’intersezione con l’accesso al Piazzale del Ponzaglio, posto in prossimità del sottopasso ferroviario;

all’intersezione con l’accesso al Piazzale del Ponzaglio, posto in prossimità del sottopasso ferroviario; Viale Galileo Galilei, all’intersezione con l’accesso al Piazzale del Ponzaglio, posto all’altezza del civico 15 di Viale G. Galilei:

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d’obbligo: direzione obbligatoria diritto.

2. Provvedimenti di divieto per lo svolgimento della gara

giorno 04 NOVEMBRE 2018, dalle ore 08:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 15:00, nel sotto elencate vie e viale siano adottati i seguenti provvedimenti:

Viale Galileo Galilei, tratto compreso tra l’intersezione con Piazza del Mercato Nuovo, posta all’altezza del civico 1 di quest’ultimo e l’intersezione regolata a rotatoria con Via F. Targetti/Ponte F. di Marco Datini:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI e/o IN TUTTA L’AREA, eccetto i veicoli dell’organizzazione della manifestazione, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l’esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell’evento, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli dell’organizzazione della manifestazione, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l’esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell’evento, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;

Si specifica che detta area d’intersezione, posta tra Piazza Mercato Nuovo e Viale G. Galilei, dovrà rimanere libera e percorribile per il transito veicolare in uscita da Piazza del Mercato Nuovo.

Viale Galileo Galilei, tratto compreso tra l’intersezione con Piazza del Mercato Nuovo, posta all’altezza del civico 1 di quest’ultimo e l’intersezione regolata a rotatoria con Via J.L. Protche:

SENSO UNICO, con direzione da Piazza del Mercato Nuovo e Via J. L. Protche, revocando l’attuale doppio senso di circolazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;

Viale Galileo Galilei, in corrispondenza con l’intersezione con Via J.L. Protche:

SENSO VIETATO verso Piazza del Mercato Nuovo, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;

Via Umberto Terracini , in corrispondenza dell’intersezione con Via F. Targetti;

in corrispondenza dell’intersezione con Via F. Targetti; Via Gaetano Bresci, all’intersezione con Piazza del Mercato Nuovo, posta in prossimità del civico 8:

STRADA SENZA USCITA, verso Viale G. Galilei, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;

Via Edmondo De Amicis, limitatamente al lato dei civici pari;

limitatamente al lato dei civici pari; Via Enrico Bensa, tratto compreso tra l’intersezione con Via E. De Amicis ed il civico 12/a, limitatamente al lato dei civici pari;

tratto compreso tra l’intersezione con Via E. De Amicis ed il civico 12/a, limitatamente al lato dei civici pari; Via Enrico Bensa, tratto compreso tra il civico 8/3 ed il civico 12/a, su ambo i lati;

tratto compreso tra il civico 8/3 ed il civico 12/a, su ambo i lati; Via Enrico Bensa, tratto compreso tra il civico 15/a ed il civico 8/3, limitatamente al lato dei civici pari;

tratto compreso tra il civico 15/a ed il civico 8/3, limitatamente al lato dei civici pari; Via Enrico Bensa, tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Marradi ed il civico 15/ - su ambo i lati;

tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Marradi ed il civico 15/ - su ambo i lati; Via Giovanni Prati, limitatamente al lato dei civici dispari;

limitatamente al lato dei civici dispari; Via Giuseppe Giusti, tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Prati e l’intersezione con Via I. Nievo, su ambo i lati;

tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Prati e l’intersezione con Via I. Nievo, su ambo i lati; Via Ippolito Nievo, tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Giusti e l’intersezione con Via G. Marradi, limitatamente al lato dei civici pari;

tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Giusti e l’intersezione con Via G. Marradi, limitatamente al lato dei civici pari; Via Giovanni Marradi, tratto compreso tra l’intersezione con Via I. Nievo e l’intersezione con Via E. Bensa, limitatamente al lato dei civici dispari;

tratto compreso tra l’intersezione con Via I. Nievo e l’intersezione con Via E. Bensa, limitatamente al lato dei civici dispari; Via Giovanni Marradi, tratto compreso tra l’intersezione con Via le G. Galilei e l’intersezione con Via E. Bensa, su ambo i lati;

tratto compreso tra l’intersezione con Via le G. Galilei e l’intersezione con Via E. Bensa, su ambo i lati; Via Ada Negri, su ambo i lati;

su ambo i lati; Piazza Mercatale, tratto compreso tra il Bastione delle Forche e Porta Mercatale, limitatamente al lato destro con direzione dal Bastione delle Forche verso Porta Mercatale;

tratto compreso tra il Bastione delle Forche e Porta Mercatale, limitatamente al lato destro con direzione dal Bastione delle Forche verso Porta Mercatale; Via Giovanni Amendola, tratto compreso tra il civico 25 ed il sottopasso ferroviario, limitatamente al lato dei civici dispari:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

Piazza Mercatale, limitatamente al lato adiacente l’area attrezzata a verde pubblico per n. 10 stalli individuati all’altezza del civico 111/a;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto i mezzi appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e d’eccezione.

Deviazioni inerenti ai provvedimenti adottati ai punti 2.1 e 2.2

– il traffico veicolare proveniente dal lato di centro città con direzione Prato nord sarà deviato in:

Viale G. Galilei, Via J.L. Protche, Piazza G. Ciardi, Via A. Franchi, Via C. Battisti e Via Bologna — oppure — Piazza San Marco Viale Vittorio Veneto, Piazza Europa, Ponte alla Vittoria, Piazza Stazione, Via B. Buozzi, Via N. Machiavelli, Via Sem Benelli, Via R. Lambruschini, Via Vittorio E. Orlando, Via G. Miniati, Ponte F. di Marco Datini e Viale G. Galilei;

Si specifica che lungo il percorso della deviazione dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta “DEVIAZIONE PER VIA BOLOGNA – PRATO NORD’” e FRECCIA DIREZIONALE.

– il traffico veicolare proveniente dal lato Ponte F. di Marco Datini con direzione Via J.L. Protche sarà deviato in:

Via F. Targetti, Via Mozza sul Gorone, Via Mozza, Via Bologna, Via A.E. Agnoletti, Via R. Pagli, Via E. Rubieri, Via V. da Filicaia, Via F. Strozzi, Via C. Battisti, Via A. Franchi, Piazza G. Ciardi e Via J.L. Protche — oppure — Ponte F. di Marco Datini, Via G. Miniati, Via Vittorio Emanuele Orlando, Via G. Capponi, Via P. Colletta, Via C. Abba, Via Fra’ P. Sarpi, Via N. Machiavelli, Via G. Matteotti, Ponte al Mercatale, Piazza Mercatale, Canto al Mercatale, Via Sant’Antonio, Viale G. Galilei e Via J. L. Protche.

Si specifica che lungo il percorso della deviazione dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta “DEVIAZIONE PER CENTRO CITTA’” e FRECCIA DIREZIONALE.

Deviazioni Trasporto Pubblico

Linea 11, direzione Chiesanuova:

da Ponte F. di Marco Datini deviazione in:

Via F. Targetti, Via Mozza sul Gorone, Via Mozza, Via Bologna, Via A.E. Agnoletti, Via R. Pagli, Via E. Rubieri e Via dei Ciliani, da dove riprenderà il percorso ordinario;

Linea 11, direzione Stazione:

da Via C. Battisti deviazione in:

Via Bologna, Via Mozza, Via Mozza sul Gorone, Via F. Targetti e Ponte F. di Marco Datini, da dove riprenderà il percorso ordinario;

Linea V, direzione Val di Bisenzio:

da Viale G. Galilei deviazione in:

Via J.L. Protche, Piazza G. Ciardi, Via A. Franchi, Via C. Battisti, Via Bologna e Via A. Badiani, da dove riprenderà il percorso ordinario;

Linea V, direzione Prato (stazione):

da Viale F.lli Cervi deviazione in:

Viale F.lli Cervi, Via di Cantagallo, Via San Martino per Galceti, Via di Cantagallo, Via Bologna, Piazza G. Ciardi, Via J.L. Prontche, Viale G. Galilei, da dove riprenderà il percorso ordinario;

LAM ROSSA, direzione Santa Lucia:

da Via Bologna deviazione in:

Via Bologna, Via A. Badiani (capolinea provvisorio)

LAM ROSSA, direzione Stazione:

Via A. Badiani (capo linea provvisorio) deviazione in:

Viale F.lli Cervi, Via di Cantagallo, Via San Martino per Galceti, Via di Cantagallo e Via Bologna, da dove riprenderà il percorso ordinario.

Durante le deviazioni i mezzi del trasporto pubblico locale effettueranno, a richiesta, fermata presso tutte le paline esistenti sui percorsi deviati.

Il gestore del servizio di trasporto pubblico dovrà dare comunicazione all’utenza dei provvedimenti contenuti nella presente ordinanza mediante avvisi sui mezzi e presso le fermate dei percorsi interessati.

Via Alessandro Franchi:

per tutta la validità della presente ordinanza sia consentito il transito a tutti i veicoli nella corsia riservata ai mezzi del trasporto pubblico locale ed agli altri autorizzati.

Svolgimento delle frazioni della gara ciclo-podistica di Duthlon

che il giorno 04 NOVEMBRE 2018, dalle ore 12:00 fino al termine del percorso di tutte le frazioni facenti parte della gara ciclo-podistica di Duathlon e comunque non oltre le ore 15:00, nei sotto elencati vie, viale e piste ciclo-pedonali siano adottati i seguenti provvedimenti:

Percorso della prima frazione podistica di Km 5

Viale Galileo Galilei, tratto compreso tra l’intersezione con Piazza del Mercato Nuovo,(partenza della corsa podistica)e Ponte F. di Marco Datini;

tratto compreso tra l’intersezione con Piazza del Mercato Nuovo,(partenza della corsa podistica)e Ponte F. di Marco Datini; Ponte Francesco di Marco Datini;

Pista ciclo-pedsonale “Fausto Coppi”, tratto compreso tra il Ponte F. di Marco Datini e Via del Guado a Santa Lucia;

tratto compreso tra il Ponte F. di Marco Datini e Via del Guado a Santa Lucia; Via del Guado a Santa Lucia, tratto compreso tra la pista ciclo-pedonale “F. Coppi” e l’ingresso dell’anfiteatro denominato “Giardino del Molino della Striciola”;

tratto compreso tra la pista ciclo-pedonale “F. Coppi” e l’ingresso dell’anfiteatro denominato “Giardino del Molino della Striciola”; Anfiteatro denominato “Giardino del Molino della Striciola”;

Via Edmondo De Amicis, tratto posto a collegamento tra l’uscita dall’anfiteatro denominato “Giardino del Molino della Striciola” e Via E. Bensa;

tratto posto a collegamento tra l’uscita dall’anfiteatro denominato “Giardino del Molino della Striciola” e Via E. Bensa; Via Enrico Bensa, tratto compreso tra Via E. De Amicis e la pista ciclo-pedonale “G. Bartali”;

tratto compreso tra Via E. De Amicis e la pista ciclo-pedonale “G. Bartali”; Pista ciclo-pedonale “Gino Bartali”, tratto compreso tra Via E. Bensa e Piazzale del Ponzaglio;

tratto compreso tra Via E. Bensa e Piazzale del Ponzaglio; Piazzale del Ponzaglio (arrivo della prima frazione di corsa podistica di Km 5):

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla corsa podistica competitiva.

Percorso della frazione ciclistica di Km 20

Piazzale del Ponzaglio (partenza della corsa frazione ciclistica):

(partenza della corsa frazione ciclistica): Viale Galileo Galilei, tratto compreso tra l’intersezione con Piazzale del Ponzaglio e l’intersezione con Via A. Negri, posta all’altezza del civico 1 di quest’ultima;

inizio circuito da ripetere 4 volte

Viale Galileo Galilei, tratto compreso tra l’intersezione con Via A. Negri, posta all’altezza del civico 1 di quest’ultima, e l’intersezione con Via G. Marradi;

tratto compreso tra l’intersezione con Via A. Negri, posta all’altezza del civico 1 di quest’ultima, e l’intersezione con Via G. Marradi; Via Giovanni Marradi, tratto compreso tra l’intersezione con Viale G. Galilei e l’intersezione con Via E. Bensa;

tratto compreso tra l’intersezione con Viale G. Galilei e l’intersezione con Via E. Bensa; Via Enrico Bensa;

Via Edmondo De Amicis, tratto compreso tra l’intersezione con Via E. Bensa e l’intersezione con Via G. Prati;

tratto compreso tra l’intersezione con Via E. Bensa e l’intersezione con Via G. Prati; Via Giovanni Prati;

Via Giuseppe Giusti, tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Prati e l’intersezione con Via I. Nievo;

tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Prati e l’intersezione con Via I. Nievo; Via Ippolito Nievo, tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Giusti e l’intersezione con Via G. Marradi;

tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Giusti e l’intersezione con Via G. Marradi; Via Giovanni Marradi;

Viale Galileo Galilei, tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Marradi e l’intersezione con Via A. Negri, posta all’altezza del civico 90 di quest’ultima;

tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Marradi e l’intersezione con Via A. Negri, posta all’altezza del civico 90 di quest’ultima; Via Ada Negri;

uscita dal circuito per la parte finale della frazione ciclistica

Viale Galileo Galilei, tratto compreso tra l’intersezione con Via A. Negri, posta all’altezza del civico 1 di quest’ultima, e l’intersezione con Piazzale del Ponzaglio;

tratto compreso tra l’intersezione con Via A. Negri, posta all’altezza del civico 1 di quest’ultima, e l’intersezione con Piazzale del Ponzaglio; Piazzale del Ponzaglio (arrivo della frazione ciclistica):

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità.

Nelle sotto elencate intersezioni dovranno essere posizionate barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 al fine di impedire l’accesso al circuito di gara:

Via Umberto Terracini, in corrispondenza con l’intersezione con Viale G. Galilei;

in corrispondenza con l’intersezione con Viale G. Galilei; Via del Bisenzio a San Martino, in corrispondenza con l’intersezione con Via A. Negri;

in corrispondenza con l’intersezione con Via A. Negri; Via Evaristo Gherardi, in corrispondenza con l’intersezione con Viale G. Galilei;

in corrispondenza con l’intersezione con Viale G. Galilei; Via della Gualchiera, in corrispondenza con l’intersezione con Viale G. Galilei;

in corrispondenza con l’intersezione con Viale G. Galilei; Viale Galileo Galilei, in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Marradi;

in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Marradi; Piazzale dell’Educazione Stradale, in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Marradi;

in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Marradi; Piazzale dell’Educazione Stradale, in corrispondenza con l’intersezione con Via E. Bensa;

in corrispondenza con l’intersezione con Via E. Bensa; Via Ferdinando Paolieri, in corrispondenza con l’intersezione con Via E. Bensa;

in corrispondenza con l’intersezione con Via E. Bensa; Via Ferdinando Paolieri, in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Marradi;

in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Marradi; Via Dino Campana, in corrispondenza con l’intersezione con Via E. De Amicis;

in corrispondenza con l’intersezione con Via E. De Amicis; Via Dino Campana, in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Marradi su ambo i lati;

in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Marradi su ambo i lati; Via Ippolito Nievo, in corrispondenza con l’intersezione con Via E. De Amicis;

in corrispondenza con l’intersezione con Via E. De Amicis; Via Ippolito Nievo, in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Marradi;

in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Marradi; Via Edmondo De Amicis, in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Prati;

in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Prati; Via Giuseppe Giusti, in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Prati.

Si specifica che l’intersezione regolata a rotatoria posta tra Ponte Francesco di Marco Datini, Viale Galileo Galilei e Via F. Targetti sarà percorribile, in assenza di concorrenti, sull’asse di scorrimento da Ponte F. di Marco Datini verso Via F. Targetti e viceversa.

Si specifica altresì che, limitatamente all’intersezione posta tra Via D. Campana e Via G. Marradi, sarà consentito l’attraversamento del percorso di gara in proiezione perpendicolare in assenza di concorrenti. Inoltre le medesime dovranno essere presidiate da personale dell’organizzazione dell’evento in oggetto.

– il traffico veicolare proveniente dal lato Ponte F. di Marco Datini con direzione Prato nord sarà deviato in:

Via F. Targetti, Via Mozza sul Gorone, Via Mozza e Via Bologna;

Si specifica che lungo il percorso della deviazione dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta “DEVIAZIONE PER VIA BOLOGNA – PRATO NORD’” e FRECCIA DIREZIONALE.

– il traffico veicolare (eccetto biciclette) proveniente dal lato Via Bologna (località Santa Lucia) con direzione centro città sarà deviato in:

Via Bologna, Via A. Badiani, Viale F.lli Cervi, Via L. Rossi, Via Medaglie d’Oro, Via del Cilianuzzo, Via Mozza, Via Mozza sul Gorone, Via F. Targetti e Ponte F. di Marco Datini — oppure — Via Bologna, Via A. Badiani, Viale F.lli Cervi, Via L. Rossi, Via Medaglie d’Oro, Via del Cilianuzzo, Via E. Rubieri, Via V. da Filicaia, Via F. Strozzi, Via C. Battisti, Via A. Franchi e Piazza G. Ciardi.

Si specifica che lungo il percorso della deviazione dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta “DEVIAZIONE PER CENTRO CITTA’” e FRECCIA DIREZIONALE.

Ulteriori provvedimenti

Viale Galileo Galilei, tratto compreso tra l’intersezione regolata a rotatoria con Via G. Marradi e l’intersezione regolata a rotatoria con Piazzale A. Torricini:

SENSO UNICO, con direzione da Via G. Marradi verso Piazzale A. Torricini, revocando l’attuale doppio senso di circolazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;

Viale Galileo Galilei, in corrispondenza con l’intersezione regolata a rotatoria con Piazzale A. Torricini:

SENSO VIETATO verso Via G. Marradi, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;

Viale Galileo Galilei, in corrispondenza con l’intersezione con Via Bologna;

in corrispondenza con l’intersezione con Via Bologna; Via della Cooperazione, in corrispondenza con l’intersezione con Via Bologna;

in corrispondenza con l’intersezione con Via Bologna; Via Giuseppe Giusti, in corrispondenza con l’intersezione con Via della Cooperazione;

in corrispondenza con l’intersezione con Via della Cooperazione; Via Dino Campana, in corrispondenza con l’intersezione con Via Bologna;

in corrispondenza con l’intersezione con Via Bologna; Via della Gualchiera, in corrispondenza con l’intersezione con Via A. Casella;

in corrispondenza con l’intersezione con Via A. Casella; Via della Gualchiera, in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Gozzi;

in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Gozzi; Via Evaristo Gherardi, in corrispondenza con l’intersezione con Via Bologna;

in corrispondenza con l’intersezione con Via Bologna; Via Evaristo Gherardi, in corrispondenza con l’intersezione con Via M. Serao;

in corrispondenza con l’intersezione con Via M. Serao; Via Evaristo Gherardi, in corrispondenza con l’intersezione con Via C. Goldoni;

in corrispondenza con l’intersezione con Via C. Goldoni; Via Evaristo Gherardi, in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Gozzi;

in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Gozzi; Via Evaristo Gherardi, in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Corsani;

in corrispondenza con l’intersezione con Via G. Corsani; Via del Bisenzio a San Martino, in corrispondenza con l’intersezione con Via Bologna:

STRADA SENZA USCITA, verso Viale G. Galilei, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita.

Percorso dell’ultima frazione podistica di Km

Piazzale del Ponzaglio (partenza dell’ultima frazione a corsa podistica);

(partenza dell’ultima frazione a corsa podistica); Pista ciclopedonale “Gino Bartali”, nel tratto compreso tra Piazzale del Ponzaglio e Piazzale Porta Fiorentina;

nel tratto compreso tra Piazzale del Ponzaglio e Piazzale Porta Fiorentina; Piazzale Porta Fiorentina, limitatamente al percorso ciclo-pedonale, nel tratto compreso tra il collegamento alla pista ciclo-pedonale “G. Bartali” ed il passaggio pedonale denominato “Bastione delle Forche”;

limitatamente al percorso ciclo-pedonale, nel tratto compreso tra il collegamento alla pista ciclo-pedonale “G. Bartali” ed il passaggio pedonale denominato “Bastione delle Forche”; Percorso pedonale denominato “Bastione delle Forche”;

Piazza Mercatale, nel tratto compreso tra il passaggio pedonale denominato “Bastione delle Forche” e Ponte al Mercatale;

nel tratto compreso tra il passaggio pedonale denominato “Bastione delle Forche” e Ponte al Mercatale; Ponte al Mercatale, limitatamente al percorso ciclo-pedonale;

limitatamente al percorso ciclo-pedonale; Pista ciclo pedonale”Fausto Coppi”, nel tratto compreso tra Ponte al Mercatale ed il civico 25 di Via G. Amendola;

nel tratto compreso tra Ponte al Mercatale ed il civico 25 di Via G. Amendola; Via Giovanni Amendola, nel tratto compreso tra il civico 25 e Via R. Ardigò;

nel tratto compreso tra il civico 25 e Via R. Ardigò; Via Roberto Ardigò, nel tratto compreso tra Via G. Amendola ed il civico 38;

nel tratto compreso tra Via G. Amendola ed il civico 38; percorso campestre posto a collegamento tra Via R. Ardigò e la pista ciclo-pedonale “F. Coppi”;

posto a collegamento tra Via R. Ardigò e la pista ciclo-pedonale “F. Coppi”; Pista ciclo-pedonale “Fausto Coppi”, nel tratto compreso tra il percorso campestre posto a collegamento Via R. Ardigò ed il tratto di strada bianca parallela alla linea ferroviaria;

nel tratto compreso tra il percorso campestre posto a collegamento Via R. Ardigò ed il tratto di strada bianca parallela alla linea ferroviaria; Strada bianca, parallela alla linea ferroviaria, tratto compreso tra la pista ciclo-pedonale “F. Coppi” ed il Ponte Francesco di Marco Datini;

parallela alla linea ferroviaria, tratto compreso tra la pista ciclo-pedonale “F. Coppi” ed il Ponte Francesco di Marco Datini; Ponte Francesco di Marco Datini, limitatamente alla passerella pedonale posta sul latro a valle dello stesso ponte;

limitatamente alla passerella pedonale posta sul latro a valle dello stesso ponte; Pista ciclo-pedonale “Gino Bartali”, nel tratto compreso tra Ponte F. di Marco Datini e Piazzale del Ponzaglio;

nel tratto compreso tra Ponte F. di Marco Datini e Piazzale del Ponzaglio; Piazzale del Ponzaglio, (arrivo della gara sportiva di Duathlon):

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla corsa podistica competitiva.

Preavvisi delle deviazioni

L’organizzazione della manifestazione sportiva dovrà fornire all’utenza la massima informazione circa i provvedimenti suddetti, apponendo un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicante la dicitura “VIALE G. GALILEI CHIUSO”, in corrispondenza delle seguenti intersezioni: