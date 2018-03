Stabili le tariffe per i parcheggi in Ztc e sconti per gli abbonamenti

Punta sulla razionalizzazione delle tariffe e sulla fidelizzazione degli utenti il piano dei parcheggi in Ztc del Comune di Prato, con notevoli sconti per chi sceglie l’abbonamento e tante novità per il 2018, tra cui l’utilizzo dell’app Drop Ticket per pagare la sosta, oltre al sistema Sms già in vigore dall’anno scorso.

I costi, già tra i più bassi in Toscana, rimangono praticamente invariati. Tra gli obiettivi principali vi è la valorizzazione del parcheggio del Serraglio, 420 posti praticamente in area pedonale finora poco sfruttati, che si arricchirà degli spazi riservati alle moto (20 posti), attualmente assenti, dell’ampliamento orario dell’abbonamento diurno tra le 7.30 e le 20.30 per residenti e non residenti a 50 euro al mese e della tariffa di 1 euro per l’intera notte tra le 18 e le 8.

Il nuovo piano tariffario per la Ztc, che entrerà in vigore nella seconda metà di aprile dopo l’approvazione del Bilancio 2018, è stato illustrato stamani dall’assessore alla Mobilità Filippo Alessi, dalla direttrice di Consiag Servizi Maria Tripoli, dall’Amministratore Unico della partecipata Antonio Ossi e da Roberto Petrini del settore Gestione sosta.

«La rimodulazione dei costi dei parcheggi avviene a seguito di un confronto con le associazioni di categoria, i residenti e Condominio Lippi – afferma l’assessore Alessi – Il nostro intento è quello di fornire ogni anno un pacchetto di novità, mantenendo però ferme le tariffe, in considerazione del periodo storico non facile che la città sta attraversando. Uno dei punti cardine è la valorizzazione del parcheggio del Serraglio, non solo perché ha comportato investimenti importanti negli anni, ma soprattutto perché è una struttura da 420 posti di cui mediamente rimangono inutilizzati 250 posti, oltre la metà. Vogliamo far capire a tutti i cittadini, residenti, commercianti e avventori del centro, che si tratta di un parcheggio sicuro, comodo ed economico. Inoltre può avere una funzione strategica e di marketing per le attività del centro, che potrebbero ad esempio proporre delle promozioni legate alla tariffa di 1 euro in vigore dalle 18 alle 8 del giorno successivo». «In realtà la tariffa notturna superagevolata era in vigore già dal Settembre pratese in via sperimentale, ma non è molto utilizzata perché poco conosciuta probabilmente – spiega la direttrice di Consiag Servizi Maria Tripoli - Nel biennio 2018-2019 abbiamo in programma investimenti importanti per migliorare la fruibilità e la sicurezza del Serraglio».

La partecipata ha infatti messo in campo 300mila euro per quest’anno, che si sommano ai 300mila dell’assessorato alla Mobilità, più altrettanti per il 2019, che serviranno per la manutenzione straordinaria anti infiltrazioni, miglioramento dell’illuminazione, sostituzione delle porte basculanti con nuove serrande grigliate, un nuovo impianto di videosorveglianza, l’aumento dei posti bici, la realizzazione dello spazio riservato alle moto e il restyling della segnaletica, che comprende anche l’installazione di cartelli luminosi a messaggi variabili che indichino i posti liberi nei parcheggi nei punti di accesso alla Ztc. Gli interventi saranno realizzati nell’arco del 2018. Inoltre l’assessorato insieme a Rete Ferroviaria italiana intende sostituire il controsoffitto del sottopassaggio pedonale della Stazione del Serraglio con una copertura trasparente, in modo da aumentare la luminosità. Allo sportello Consiag Servizi per il pagamento della sosta entro pochi mesi sarà possibile anche rinnovare i permessi per i parcheggi in centro.

Le novità però riguardano anche gli altri parcheggi, come per esempio piazzale del Ponzaglio e piazzale Ebensee, in cui sarà messa la sbarra per contare accessi e posti liberi. Quest’ultimo in particolare sarà suddiviso in due aree, una a nord, più vicina al vecchio ospedale, appunto con la sbarra e tariffa oraria di 1 euro, e quella sud, nel secondo quadrante più distante, a 30 centesimi per la prima ora, tariffa giornaliera di 1,50 euro, come piazza del Mercato Nuovo, e abbonamento unico mensile a 14 euro insieme a piazza del Mercato Nuovo. Anche in piazza San Francesco i posteggi saranno presto dotati di sensori che indicheranno quelli liberi con collegamento ad un display posizionato prima del semaforo all’ingresso della piazza.

Oltre a quello del Serraglio, in centro c’è un altro parcheggio su cui l’Amministrazione comunale punta per la sosta stabile, soprattutto dei residenti, in modo da liberare posti lungo le strade : i due piani interrati di via Oberdan, con 60 posti, realizzato da privati e ceduto al Comune come oneri di urbanizzazione. Attualmente è in fase di realizzazione l’impianto di videosorveglianza. L’idea è di farne un parcheggio riservato agli abbonamenti h24 minimo trimestrali (150 euro per le auto, 90 per le moto). Entro l’estate Consiag Servizi accoglierà le richieste di prenotazione.

Tariffe. – Vediamo adesso le principali novità nel piano tariffario 2018 nei parcheggi della Ztc.

In piazza Mercatale e parcheggi all’interno delle mura il costo sarà uniformato a 0,50 centesimi nella prima mezz ora di sosta, poi sarà frazionabile. Per il parcheggio di via Arcivescovo Martini viene introdotta la mezz’ora di sosta a 0,50 centesimi e poi 1 euro l’ora per le seguenti. La mezz’ora è stata portata a 50 centesimi anche nei parcheggi in fascia Ztc A e 1 euro le ore seguenti. Non ci sono variazioni per i posteggi in Ztc B (primi 20 minuti 0,30 centesimi, poi 1 euro) né per piazza del Mercato Nuovo (0,30 centesimi la prima e la seconda ora, 1,50 euro la tariffa giornaliera), con lo stesso tariffario esteso a piazzale Ebensee sud.

Abbonamenti mensili. – Confermate le cifre del 2017 – 23 euro la Ztc B e 25 euro la Ztc A, mentre piazza del Mercato passa da 12 a 14 euro, ma con abbonamento unico anche per piazzale Ebensee sud, finora a 25 euro. Gli abbonamenti in ZTC A saranno validi in tutti i parcheggi con parcometro in ZTC esterno cinta muraria. Tra le novità l’inserimenmto degli abbonamenti semestrali e annuali. Per tutte le forme di abbonamento di durata almeno semestrale sarà applicata una riduzione pari al 15%.

Per convenzione con enti, associazioni, aziende commerciali, artigianali e professionisti potrà essere applicata una riduzione fino ad un massimo del 20% per un numero di almeno 15 abbonamenti semestrali in ZTC B, Piazzale Ebensee Sud e Piazza del Mercato Nuovo.

Tariffe Sms e App. – Oltre al sistema di pagamento della sosta tramite sms da smartphone al numero 4 899 899 senza registrazione, sarà possibile a breve scaricare l’applicazione Drop Ticket dall’App Store e acquistare un borsellino elettronico da 5, 10 o 20 euro con carta di credito o prepagata. In Ztc A interno o esterno mura il costo è di 50 centesimi la prima mezz’ora, 1 euro la prima e la seconda ora e poi 2 euro dalla terza ora dentro le mura e 1 euro fuori. In piazza del Mercato Nuovo e piazzale Ebensee sud le tariffe sono le stesse suddette.

Parcheggio del Serraglio. – Oltre al piano dei lavori di miglioramento, ecco le principali novità. Per gli abbonamenti per i residenti della cinta muraria e strade limitrofe è stata ampliata la fascia oraria da 8-20 a 18.30-9.00 al costo di 15 euro anziché 12. Ampliato l’orario anche degli abbonamenti diurni per residenti e non residenti da 8-20 a 7.30-20.30, in modo da agevolare i titolari di esercizi commerciali, sempre al costo di 50 euro. Anche gli abbonamenti notturni si estendono a 18.30-9 sempre al costo di 25 euro. Il titolo mensile per le moto sarò invece di 30 euro H24. Gli sconti sugli abbonamenti vanno da -10% per il trimestrale a -15% per il semestrale e -20% per l’annuale. Praticamente si passerebbe da 660 euro annui a 528. Possono essere applicate convenzioni con sconti fino ad un massimo del 25% con enti, associazioni, aziende commerciali, artigianali e professionisti che garantiscano un numero di almeno 10 abbonamenti annuali.

La tariffa giornaliera rimane di 6 euro. Dalle 8 alle 18 si va da 1 a 2 euro per ora. Dalle 18 alle 8 1 euro per l’intera notte. La tariffa mensile per le biciclette e per la punzonatura è di 5 euro.