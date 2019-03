Lavori per la riqualificazione di viale Montegrappa, i divieti

Allo scopo di effettuare lavori di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche nonché l’abbattimento di alberature poste a margine della viabilità principale in Viale Montegrappa, tratto compreso tra l’intersezione con Viale Vittorio Veneto e l’intersezione con via Fra’ Bartolomeo, da oggi e fino al termine dei lavori, e comunque non oltre il giorno 15 marzo, saranno attivi alcuni divieti e modifiche al traffico,

Nel Viale Montegrappa, nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Vittorio Veneto e l’intersezione con via Fra’ Bartolomeo, a fasi progressive, saranno attivi il divieto di transito per i pedoni, il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della strada, il restringimento della carreggiata e il limite di velocità massimo di 30 km orari.