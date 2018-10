Serie di incontri con i cittadini per gli interventi previsti nel PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Continuano le iniziative partecipative del Comune finalizzate a informare la città sugli interventi previsti nel PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che, dopo la sua approvazione, entra nella fase di attuazione e monitoraggio.

Il mese di ottobre sarà dedicato ad una serie di appuntamenti relativi al progetto di riqualificazione e messa in sicurezza di Viale Montegrappa.

Domani, venerdì 12 ottobre alle 21 all’Urban Center, Palazzo Pacchiani in Via Mazzini 65, l’Amministrazione Comunale incontrerà tutti i cittadini per illustrare e discutere insieme il progetto di modifica della sezione stradale Viale Montegrappa e Viale Vittorio Veneto; sarà possibile confrontarsi con i tecnici e i progettisti per porre domande ed evidenziare eventuali criticità .

Gli incontri continueranno sabato 20 ottobre con un sopralluogo in Viale Montegrappa e Viale Vittorio Veneto e, a seguire, un laboratorio partecipativo, in cui i cittadini, alla presenza dei tecnici del Comune e i progettisti, supportati da facilitatori esperti, potranno segnalare ulteriori questioni e le criticità, esprimere le loro opinioni sulle strategie dell’Amministrazione e proporre delle soluzioni migliorative. Il ritrovo è previsto per le 9.30 davanti alla Chiesa di S. Giuseppe. Sulla base delle proposte dei partecipanti saranno, successivamente, eventualmente rimodulati gli interventi di riqualificazione della strada.

Infine l’appuntamento conclusivo avrà luogo venerdì 26 ottobre dalle 21 all’Urban Center e sarà l’occasione per presentare una sintesi delle proposte e del progetto di riqualificazione. Anche se non vincolante, per facilitare l’organizzazione degli incontri, è consigliato accedere al seguente link https://goo.gl/ThwFb per segnalare la partecipazione.